फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Six-week relief for accused in hotel fire incident

Delhi NCR News: होटल अग्निकांड के आरोपी को छह हफ्ते की राहत

Fri, 16 Oct 2026 09:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
-मेडिकल दस्तावेज गलत मिले तो रद्द हो सकती है जमानत: हाईकोर्ट
विज्ञापन

-मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 23 लोगों की हुई थी मौत


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। मालवीय नगर के हौज रानी स्थित होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत के मामले में आरोपी संपत्ति मालिक लोकेश बजाज को दिल्ली हाईकोर्ट से छह सप्ताह की अतिरिक्त अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह राहत दी। 59 वर्षीय बजाज को इससे पहले चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा कि ऑपरेशन के बाद सामने आई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ाई जाती है। बजाज का 31 अगस्त को पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उन्हें 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन अक्टूबर में दोबारा भर्ती करना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को आरोपी की ओर से जमा कराए गए मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है या आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने बजाज को बढ़ी हुई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। बजाज ने ऑपरेशन के बाद की परेशानियों का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed