फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rising athlete: Navayantika wins gold medal at karate championship

उभरते खिलाड़ी : नवयंतिका ने कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

Wed, 04 Nov 2026 08:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:39 PM IST
विज्ञापन
Rising athlete: Navayantika wins gold medal at karate championship
उभरते खिलाड़ी के लिए नवयंतिका अखरिया
महज छह साल की उम्र में नवयंतिका अखरिया ने कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। बाल भारती पब्लिक स्कूल की छात्रा नवयंतिका ने इंटर स्टेट शोटोकान कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने मुकाबले में अपने कौशल और आत्मविश्वास के दम पर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कम उम्र में मिली इस उपलब्धि से नवयंतिका के परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता ने स्कूल का गौरव भी बढ़ाया है। कराटे जैसे खेल में स्वर्ण पदक हासिल करना उनकी मेहनत और खेल के प्रति लगन को दर्शाता है। उनकी इस उपलब्धि से अन्य बच्चों को भी खेलों में भाग लेने, अपनी प्रतिभा पहचानने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें