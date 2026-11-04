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उभरते खिलाड़ी : नवयंतिका ने कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 04 Nov 2026 08:39 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 08:39 PM IST

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