बदला मौसम का मिजाज : दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बिजली के बीच तेज बारिश

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली के बीच झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में 50 से 80 की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश का अनुमान है।

Rain accompanied by winds and thunderstorm lashes parts of Delhi-NCR; visuals from Hanuman Road area in New Delhi pic.twitter.com/DGw4QVTzWu