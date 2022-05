{"_id":"628bdda293d52c4ace085880","slug":"railtel-promote-delhi-police-safe-city-project-220-55-crores-spent-for-cctv-surveillance","type":"story","status":"publish","title_hn":"Safe City Project: दिल्ली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा रेलटेल, सीसीटीवी निगरानी के लिए खर्च किया जाएगा 220.55 करोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 12:46 AM IST