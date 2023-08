Delhi: पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, बोले- चीन को बचाना चाहते हैं पीएम मोदी

लद्दाख में पार्टी सांसद राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा देश यह कह रहा है लेकिन पीएम मोदी चीन को बचाना चाहते हैं। वह उन्हें प्रमाणपत्र देना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए क्या मजबूर कर रहा है हम नहीं जानते। पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड इस बात से हैरान है कि वह उन्हें बचा रहे हैं।



पवन खेड़ा ने कहा कि हर जगह और क्षेत्र चाहता है कि उनकी सरकार लोकतंत्र से चले। उनकी बात तभी सुनी जाएगी जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा वह सच है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कई सवाल खड़े करता है।

“Whole nation is saying this but PM Modi wants to save China, he wants to give them certificate, what is compelling him to do that we don’t know…whole universe is surprised about the fact that he is shielding them…”: Congress leader Pawan Khera on party MP Rahul Gandhi’s… pic.twitter.com/GHBj2amDV3