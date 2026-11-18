दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज के क्वीन'स बार में हुई गोलीबारी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सतेंद्र उर्फ कांटा को सोनिया विहार में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान सतेंद्र के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके दो सह-आरोपियों जितेश गोला और अमित गोहर को भी बाद में पकड़ा है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस मामले में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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यह घटना 16/17 नवंबर 2026 की रात करीब 11:55 बजे हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि सतेंद्र और जितेश अपने साथियों के साथ बार में पैसे की उगाही के इरादे से आए थे। विवाद के बाद आरोपियों ने दो राउंड गोली चलाई और धमकी देकर फरार हो गए। पहाड़गंज थाना में 17 नवंबर 2026 को घटना की सूचना मिली थी। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में एक आरोपी को बार के मुख्य गेट के पास गोली चलाते देखा गया था। शिकायतकर्ता के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहाड़गंज थाना में एफआईआर नंबर 0498/2026 दर्ज की गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और पहाड़गंज थाना के कर्मियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर संदीप यादव ने किया और एसीपी/ऑपरेशंस पद्म सिंह राणा के समग्र पर्यवेक्षण में जांच शुरू की गई।जांच के दौरान, पुलिस टीम ने घटनास्थल की विस्तृत जांच की। उन्होंने उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का भी उपयोग किया गया। मुख्य आरोपी सतेंद्र उर्फ कांटा के सोनिया विहार, नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक किराए के मकान में होने की विशेष जानकारी मिली। स्पेशल स्टाफ की टीम तुरंत उसे पकड़ने के लिए रवाना हुई। जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से दो एसआई रविंदर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगे। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने दो राउंड जवाबी फायर किए, जिसमें से एक गोली सतेंद्र के बाएं पैर में लगी। घायल आरोपी को तुरंत पकड़ा गया और आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।पुलिस ने मुख्य आरोपी सतेंद्र के कब्जे से एक अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद की। इसके साथ ही तीन खाली कारतूस और दो जिंदा कारतूस भी मिले। इस बीच, पहाड़गंज थाना की एक टीम ने अन्य सह-आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी रखे। एसआई हर्ष और एसआई रविंदर सहित यह टीम एसएचओ/पहाड़गंज भूपेंद्र सिंह और एसीपी पहाड़गंज धर्मपाल सिंह के पर्यवेक्षण में काम कर रही थी। गुप्त मुखबिरों को तैनात किया गया और स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित की गई। विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने कई छापे मारे। उन्होंने सह-आरोपियों जितेश गोला और अमित गोहर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में, सतेंद्र उर्फ कांटा ने खुलासा किया कि घटना का कथित मकसद बाजार क्षेत्र में डर पैदा करना था। वह इलाके के बार और रेस्टोरेंट से पैसे की उगाही करना चाहता था। सतेंद्र उर्फ कांटा (30) दरियापुर, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से ही छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। जितेश गोला (35) संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली का निवासी है और उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमित गोहर (22) पहाड़गंज, दिल्ली का निवासी है और उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामद हथियार के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। घटना के पूरे क्रम और किसी बड़ी साजिश की संभावना की भी जांच की जा रही है।