Delhi NCR News: काउंसलिंग में विकल्प चयन का अवसर

विज्ञापन

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (आईपीयू) के नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित की जारी पहली काउंसलिंग में दो सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प चयन किया जा सकता है। नीट यूजी 2026 उत्तीर्ण सभी छात्राएं जिन्होंने इस काउंसलिंग से संबद्ध अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं वे दो सितंबर तक विकल्प चयन कर सकती हैं। इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध नर्सिंग कॉलेजों की सूची यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। ब्यू्रो