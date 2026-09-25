Delhi NCR News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:52 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:52 PM IST
विज्ञापन
चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग, मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता युवा कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीईसी से इस्तीफा देकर आरोपों की जांच का सामना करने की मांग की। युवा कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
युवा कांग्रेस ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। संगठन ने पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की बात कही। प्रदर्शन में आईवाईसी के पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता युवा कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीईसी से इस्तीफा देकर आरोपों की जांच का सामना करने की मांग की। युवा कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
युवा कांग्रेस ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। संगठन ने पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की बात कही। प्रदर्शन में आईवाईसी के पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
विज्ञापन