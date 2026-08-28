Delhi NCR News: बारहवीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं, देख सकते हैं उत्तरपुस्तिका

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-अंकों का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन की सुविधा 7- 8 सितंबर तक मिलेगीअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए परिणाम के बाद की सुविधाओं की घोषणा की है। इसके तहत विद्यार्थी अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की स्कैन कॉपी देख सकेंगे। साथ ही, अंकों का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन भी करा सकेंगे।उत्तरपुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी 31 अगस्त से एक सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय 100 रुपये शुल्क देना होगा। जिन विद्यार्थियों को स्कैन कॉपी मिलेगी, वे ही अगले चरण में अंक सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन सात -आठ सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अंक सत्यापन के लिए प्रति उत्तरपुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। विद्यार्थी चाहें तो दोनों सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन केवल थ्योरी वाले हिस्से के लिए होगा। यह पूरे प्रश्न का किया जाएगा, आंशिक हिस्से का नहीं। विद्यार्थियों को संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम के आधार पर कारण सहित आवेदन करना होगा। सीबीएसई ने आगाह किया है कि सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के बाद अंकों में कमी भी लागू की जा सकती है। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।28 जुलाई को बारहवीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट 12 अगस्त को जारी किया गया था। कंपार्टमेंट की परीक्षा में बीते साल के मुकाबले में 14.72 फीसदी अधिक 53.08 फीसदी छात्र पास हुए थे।