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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर एक युवक को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने सेक्टर-49 कोतवाली क्षेत्र में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल से युवती को धक्का दे दिया था। उसके बाद स्वयं ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचा और वहां मौत होने पर एंबुलेंस में बिजनौर रवाना हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। धक्का-मुक्की के दौरान हादसा हुआ था।शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 8 नवंबर, 2022 को माेनू ने सेक्टर 49 कोतवाली में शिकायत दी थी। पुलिस को बताया कि उसके जीजा संदीप निवासी प्यावली दादरी ने फोन कर बताया कि शर्मा मार्केट की तीसरी मंजिल से एक युवक ने उसकी छोटी बहन शीतल को धक्का दे दिया। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि धक्का देने वाला युवक नीचे आया और स्वयं उस लड़की को ऑटो में डालकर ले गया है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया। तब उनकी लोकेशन मेरठ में मिली। उसके बाद पुलिस ने दोषी के साथ मृत लड़की को बरामद किया।अस्पताल में झूठा नाम-पता बतायापुलिस जांच में गौरव निवासी फिरोजपुर मुबारकपुर नया गांव बिजनौर की पहचान की गई। दोषी युवती को लेकर गाजियाबाद के जिला अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने से पहले ही गौरव ने ऑनलाइन एंबुलेंस बुक की और शव को लेकर बिजनौर के लिए निकल गया। दोषी ने अस्पताल में अपना नाम, युवती का नाम व पता, पिता का नाम समेत अन्य जानकारी गलत दी थी।