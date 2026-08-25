Noida News: पार्कों में जलभराव से परेशानी, वाटर हार्वेस्टिंग की मांग

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 के पार्कों में बारिश के बाद होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने की मांग की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रमोद भाटी ने बताया कि बारिश के बाद पार्कों में 10 से 12 दिनों तक पानी जमा रहता है। इससे बदबू फैलने के साथ पार्कों की सुंदरता भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक जलभराव के कारण लोगों को पार्क में टहलने और बच्चों को खेलने में परेशानी होती है। आरडब्ल्यूए ने सभी पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने का अनुरोध किया है। इससे बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने और भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। आरडब्ल्यूए ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राधिकरण से आवश्यक व्यवस्था कराने की मांग की है।

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