Noida News: स्टिकर के बिना सोसाइटी में घुसने पर बवाल, गार्डों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सेंचुरियन पार्क लो-राइज अपार्टमेंट के गेट पर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट का आरोप, दो हिरासत मेंमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन पार्क लो-राइज अपार्टमेंट सोसाइटी के मुख्य गेट पर शुक्रवार को बिना वैध स्टिकर के कार अंदर ले जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि रोके जाने से नाराज कार सवार ने सुरक्षा सुपरवाइजर और गार्डों के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की। यही नहीं, उसने सुरक्षाकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का प्रयास भी किया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने का दावा किया गया है। बिसरख कोतवाली पुलिस नेसेंचुरियन पार्क लो-राइज अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने मामले में बिसरख थाना प्रभारी को तहरीर दी है। इसके मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब 1:21 बजे एक व्यक्ति बिना सोसाइटी स्टिकर के कार से गेट के अंदर जबरन प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर कपिल ने निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए उससे स्टिकर या पहचान पत्र दिखाने को कहा।आरोप है कि इस पर कार सवार उग्र हो गया और गाड़ी से उतरकर सिक्योरिटी बैरियर हटाने की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर उसने सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की। इसके बाद उसने तेज रफ्तार में गाड़ी सुपरवाइजर और गार्डों की ओर बढ़ा दी। सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते किनारे हटकर अपनी जान बचाई। घटना से गेट पर अफरा-तफरी मच गई।एसोसिएशन ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सीसीटीवी फुटेज व सुरक्षाकर्मियों के बयान को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की मांग की है।कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मारपीट के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।