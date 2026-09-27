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Noida News: चार साल से बंद पड़ा यू-टर्न बना ब्रेकर

Sun, 27 Sep 2026 11:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:36 PM IST
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U-turn, closed for four years, has become a hazard.
41-50 के सामने बंद यू टर्न ।
- सेक्टर-41-50 के बीच 2019 में बनाया गया था यू-टर्न, 2022 में बंद कर दिया गया था
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा-प्राधिकरण की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना सेक्टर-41 और 50 के बीच बना हुआ यू-टर्न है। 2019 में लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया यह यू-टर्न विपरीत दिशा में वाहनों के गुजरने का रास्ता बन गया। फिर 2022 में इसे ट्रैफिक पुलिस ने प्राधिकरण से बंद करवा दिया था। चार साल से यह यू-टर्न बिना किसी उपयोगिता के बंद पड़ा हुआ है। वाहनों को सेक्टर-50 मार्केट के सामने बने पुराने यू-टर्न से निकाला जा रहा है। बंद पड़े यू-टर्न का कंक्रीट का डिवाइडर सड़क घेर रहा है। इस वजह से सेक्टर-49 चौराहे की तरफ से आकर सिटी सेंटर अंडरपास व ऊपर जाने वाले वाहन यहां पर फंस रहे हैं। वाहनों का दबाव बढ़ने पर यहां जाम की स्थिति बन रही है। इस वजह से जिला अस्पताल जाने वाले मरीज भी परेशान होते हैं।



सेक्टर-49-101 यू-टर्न दूर से पता नहीं चलता है कि बंद पड़ा है

विश्वकर्मा रोड पर सेक्टर-49 बरौला हनुमान मूर्ति व सेक्टर-101 के बीच बना यू-टर्न भी प्राधिकरण ने दो साल से बंद करवाया हुआ है। इस यू-टर्न को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। डिवाइडर के घुमाव से दूर से यू-टर्न का पता लगता है। अनजान वाहन चालक को नजदीक पहुंचने पर ही मोड़ बंद है यह दिखता है।
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कोट-

दोनों यू-टर्न को लेकर वर्क सर्किल से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद सुधार करवाया जाएगा।- एस पी सिंह, जीएम, नोएडा प्राधिकरण
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