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दादरी में बड़ा हादसा: मरम्मत के दौरान भरभराकर गिरी मकान की छत, मलबे में दबे दो मजदूर; टीम ने रेस्क्यू कर बचाया

Sun, 04 Oct 2026 02:32 PM IST
Rahul Kumar Tiwari माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 04 Oct 2026 02:32 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा के दादरी में मकान की छत की मरम्मत के दौरान अचानक हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे में दो मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। 
 

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Two laborers trapped under debris after house roof collapsed during repairs in Dadri
ब्रह्मपुरी मोहल्ले में मरम्मत के दौरान हुआ हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रविवार को मकान की छत की मरम्मत के दौरान अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल बचाव कार्य शुरू किया।

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दोनों घायलों को मलबे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक मकान की छत पर मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक छत का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। छत गिरने से मजदूरों के दबे होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची।
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रेस्क्यू टीम ने तत्काल मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस दौरान इरफान उर्फ टीटू और हैदर अली घायल अवस्था में मिले। दोनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, घायलों का उपचार कराया जा रहा है।
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हादसे की सूचना के बाद पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। पुलिस और दमकल की टीम द्वारा मलबे में किसी अन्य व्यक्ति के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू अभियान जारी रखा गया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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