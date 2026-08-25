फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Two foreign smugglers including woman arrested with 1.07 kg of drugs in Greater Noida

ग्रेटर नोएडा: 1.07 किलो ड्रग्स के साथ महिला समेत दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार, चार मोबाइल भी बरामद

Tue, 25 Aug 2026 03:28 PM IST
Rahul Kumar Tiwari माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 25 Aug 2026 03:28 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में थाना सूरजपुर पुलिस और अभिसूचना इकाई ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1.07 किलोग्राम सफेद पाउडर, चार मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुए हैं।

विज्ञापन
Two foreign smugglers including woman arrested with 1.07 kg of drugs in Greater Noida
महिला समेत दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस और अभिसूचना इकाई ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1.07 किलोग्राम सफेद पाउडर बरामद किया है, जिसे मादक पदार्थ बताया गया है। बरामद पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, दो इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक काला बैग और पैकिंग के लिए चार पॉलीथिन पैकेट भी मिले हैं।

विज्ञापन


एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को थाना सूरजपुर पुलिस और अभिसूचना इकाई की टीम को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर विदेशी नागरिकों के पास मादक पदार्थ होने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने गांव भूड़ा में स्टेडियम के सामने बने एक मकान पर कार्रवाई की। यहां से दो विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से सफेद पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने इसका वजन कराया तो यह करीब एक किलो 70 ग्राम निकला।
विज्ञापन


पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साबी जोएल पुत्र साबी नेल्सन, निवासी याउंडे कंट्री, कैमरून, उम्र करीब 32 वर्ष और अमादा लतीफा पुत्री अमादा, निवासी डेल्टा स्टेट, अगबोर, नाइजीरिया, उम्र करीब 33 वर्ष के रूप में की है। बरामद पदार्थ को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ही सफेद पाउडर में मौजूद प्रतिबंधित पदार्थ और उसकी प्रकृति की आधिकारिक पुष्टि होगी। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों से पासपोर्ट के संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन वे मौके पर पासपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अभिसूचना इकाई के माध्यम से संबंधित दूतावास को मामले की जानकारी दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, ठहरने और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। मामले में थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और धारा 23, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था। साथ ही, आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच कर नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed