फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The Urs concluded with devotion and reverence.

Noida News: अकीदत और एहतराम के साथ संपन्न हुआ उर्स

Sat, 24 Oct 2026 06:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 24 Oct 2026 06:29 PM IST
विज्ञापन
The Urs concluded with devotion and reverence.
रबूपुरा (संवाद)। कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीपुर बांगर गांव में हजरत बाबा बाहर शाह का 45वां सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान दरगाह परिसर में चादरपोशी और फातिहा ख्वानी की रस्म अदा की गई। दूर-दराज से पहुंचे जायरीनों ने दरगाह पर हाजिरी लगाई और मुल्क में अमन-चैन व भाईचारे की दुआ मांगी।
विज्ञापन

उर्स के दौरान दरगाह परिसर में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में लंगर का भी आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक नासिर भाटी ने बताया कि उर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से अकीदतमंद पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed