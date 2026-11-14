Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The country's first female Air Marshal interacted with children

Noida News: बच्चों से रूबरू हुईं देश की पहली महिला एयर मार्शल

Sat, 14 Nov 2026 09:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:23 PM IST
विज्ञापन
The country's first female Air Marshal interacted with children
नोएडा (संवाद)। बाल दिवस पर सेक्टर-22 स्थित चैलेंजर्स की पाठशाला में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें भारतीय वायु सेना की पहली महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय ने बच्चों से बातचीत की। बच्चों को अपनी जीवन यात्रा, वायु सेना में काम करने के अनुभव और कॅरिअर के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। संस्था के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed