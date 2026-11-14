Noida News: बच्चों से रूबरू हुईं देश की पहली महिला एयर मार्शल

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नोएडा (संवाद)। बाल दिवस पर सेक्टर-22 स्थित चैलेंजर्स की पाठशाला में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें भारतीय वायु सेना की पहली महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय ने बच्चों से बातचीत की। बच्चों को अपनी जीवन यात्रा, वायु सेना में काम करने के अनुभव और कॅरिअर के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। संस्था के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा भी मौजूद रहे।