Noida News: गुरुद्वारे में कीर्तन से संगत हुई निहाल

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नोएडा। सेक्टर-18 स्थित गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा में शनिवार को साप्ताहिक दीवान का आयोजन हुआ। इसमें हजूरी रागी भाई अर्शकरण सिंह और अमनदीप सिंह ने सामूहिक कीर्तन प्रस्तुत किया। अनमोल सिंह ने गुरुओं की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में अरदास की। गुरुद्वारे के सेवादार रविंद्र सिंह ने बताया कि अरदास के बाद श्रद्धालुओं ने लंगर छका।