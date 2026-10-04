Noida News: फ्रेंडशिप कप में टार्जन हीरोज की जीत

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे फ्रेंडशिप कप सीजन-28 के लीग मुकाबले में द टार्जन हीरोज ने जाइंट स्टैलियंस को छह विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जाइंट स्टैलियंस ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 149 रन बनाए। द टार्जन हीरोज की ओर से श्रीनिवास और सुनील मल्होत्रा ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टार्जन हीरोज की टीम ने चार विकेट खोकर 150 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। दीपक चौधरी ने 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। शानदार गेंदबाजी के लिए श्रीनिवास को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

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