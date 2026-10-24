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ग्रेटर नोएडा: आरईआई एक्सपो 2026 में सोलरयान ने पेश किये हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज समाधान

Sat, 24 Oct 2026 08:01 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 08:01 PM IST
सार

हाउडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ब्रांड, सोलरयान ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) एक्सपो 2026 में अपने हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज समाधानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की है।

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Solaryan showcased hybrid inverters and battery storage solutions at REI Expo 2026 in Greater Noida
हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज समाधानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाउडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ब्रांड, सोलरयान ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) एक्सपो 2026 में अपने हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज समाधानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की है। कंपनी का पोर्टफोलियो आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करता है, जिससे ग्राहकों को सौर ऊर्जा उत्पन्न करने, उसे स्टोर करने और प्रबंधित करने में मदद मिलती है, साथ ही ग्रिड बिजली पर उनकी निर्भरता भी कम होती है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हॉल 14, स्टॉल सी-259 पर जाकर सोलरयान के पोर्टफोलियो को देख सकते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों के बारे में कंपनी की टीम से चर्चा कर सकते हैं।

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ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मुख्य केंद्र में रखते हुए, सोलरयान यह दिखा रहा है कि कैसे हाइब्रिड तकनीक और बैटरी स्टोरेज की मदद से सौर ऊर्जा का उपयोग दिन के उजाले के बाद भी किया जा सकता है। इसके समाधान कई तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं - जैसे घरों के लिए भरोसेमंद बैकअप से लेकर, व्यवसायों और उद्योगों के लिए पीक डिमांड (अधिकतम मांग) का प्रबंधन और कामकाज की निरंतरता बनाए रखना।
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इस प्रदर्शन का एक मुख्य आकर्षण सोलरयान का ऑल-इन-वन समाधान है, जो एक ही सिस्टम में हाइब्रिड इनवर्टर और लिथियम-आयन बैटरी स्टोरेज को जोड़ता है। 3-10 किलोवाट घंटा (केडब्लूएच) की हाइब्रिड इनवर्टर रेंज और 10 किलोवाट घंटा (केडब्लूएच) की बैटरी स्टोरेज को मिलाकर, यह एआईओ समाधान सौर ऊर्जा उत्पादन, स्टोरेज और बैकअप को एक कॉम्पैक्ट और एकीकृत रूप में एक साथ लाता है।
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कंपनी के व्यापक पोर्टफोलियो में हाइब्रिड इनवर्टर, लिथियम-आयन बैटरी, और व्यावसायिक व औद्योगिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल हैं। सोलरयान का 125 किलोवाट / 241 किलोवाट घंटा (केडब्लूएच) बीईएसएस सिस्टम पीक शेविंग (अधिकतम मांग के समय लोड कम करना), सौर ऊर्जा स्टोरेज और बैकअप पावर जैसी जरूरतों में मददगार है, जिससे व्यवसायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक सहूलियत के साथ प्रबंधित करने में सहायता मिलती है। 

सोलरयान के फाउंडर और मनोज पटेल ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हकीकत बनाने के लिए हाइब्रिड तकनीक और बैटरी स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोलरयान में, हमारा ध्यान ऐसे उत्पाद विकसित करने पर है जो भारत के मौसम और घरों, व्यवसायों तथा उद्योगों की अलग-अलग जरूरतों के अनुकूल हों। हमारे क्रांतिकारी ऑल-इन-वन समाधान से लेकर हाइब्रिड इनवर्टर और कमर्शियल व इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज तक, हमारा पोर्टफोलियो ग्राहकों को बेहतर नियंत्रण और भरोसे के साथ स्वच्छ ऊर्जा  बनाने, स्टोर करने और प्रबंधित करने में मदद करता है।


सोलरयान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ, चिराग पटेल ने कहा, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उत्पादों की मजबूत उपलब्धता और भरोसेमंद लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। भारत के 13 राज्यों में फैले अपने पार्टनर नेटवर्क के जरिए, हम सोलरयान के हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज की पूरी रेंज को घरों, व्यवसायों और उद्योगों के और करीब ला रहे हैं। उत्पादों की उपलब्धता को बेहतर बनाकर, नियमित ट्रेनिंग के जरिए अपने पार्टनर्स को सक्षम करके और त्वरित सर्विस को प्राथमिकता देकर, हमारा लक्ष्य ग्राहकों को इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस अपनाने का भरोसा देना है।

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