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Noida News: समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए ने की बैठक

Sat, 24 Oct 2026 07:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:48 PM IST
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RWA held a meeting regarding the issues.
फोटो-
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नोएडा। सेक्टर-144 में अध्यक्ष संजय चौहान की अध्यक्षता में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सड़क, सीवर, चारदीवारी और जलभराव समेत सेक्टर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। महासचिव भगत सिंह तोंगड़ ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बारातघर निर्माण, सीवर ओवरफ्लो रोकने, जलभराव का स्थायी समाधान, चारदीवारी बनाने और पार्क में झूले लगाने की मांग की। उपाध्यक्ष डॉ. सौरभ मिश्रा और अन्य सदस्यों ने साफ-सफाई और सीवर संबंधी समस्याएं उठाईं। बैठक में मुख्य अभियंता एके अरोड़ा समेत जल, स्वास्थ्य और हॉर्टीकल्चर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। ब्यूरो
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