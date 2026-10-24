Noida News: शेयर बाजार में दोगुने मुनाफे का लालच देकर 16 लाख की ठगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त वायुसेना कर्मी समेत दो लोगों से 16 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने दोनों पीड़ितों को फर्जी मुनाफा दिखाकर अपने जाल में फंसाया और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करा ली। निवेश की रकम निकालने पर अतिरिक्त टैक्स जमा करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद आरोपियों ने संपर्क तोड़ लिया। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।