फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Residents troubled by students' rowdy behavior

Noida News: छात्रों के हुड़दंग से निवासी परेशान

Sun, 01 Nov 2026 06:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
Residents troubled by students' rowdy behavior
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 में रविवार को आरडब्ल्यूए की जनसुनवाई में अवैध पीजी और गेस्ट हाउस का मुद्दा उठा। निवासियों ने आरोप लगाया कि कई पीजी बिना उचित नियमों के संचालित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले कुछ छात्र देर रात तक हुड़दंग करते हैं और शराब पीकर घूमते हैं। स्थानीय लोगों से अभद्र व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संगीता शर्मा और महासचिव हरेंद्र भाटी ने प्राधिकरण व पुलिस से जांच कर अवैध पीजी पर कार्रवाई की मांग की। कोषाध्यक्ष एडवोकेट विपिन भाटी ने बताया कि आरडब्ल्यूए हर रविवार जनसुनवाई कर समस्याएं संबंधित विभागों तक पहुंचाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed