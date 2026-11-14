Noida News: ग्रेनो की इकलौती सार्वजनिक पहचान सिटी पार्क को निजी मेले कर रहे बदरंग

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- निवासियों ने जताई नाराजगी, पार्क में आने-जाने और वाहनों की पार्किंग में हो रही परेशानी- अब सीधे अनुमति की जगह ई-ऑक्शन से आवंटित होगी पार्किंग की जगहमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। शहर की इकलौती सार्वजनिक जगह सिटी पार्क है, जिसे सम्राट मिहिर भोज पार्क भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पार्क के सामने मौजूद पार्किंग जमीन को मेला स्थल बनाया हुआ है। अब प्राधिकरण यहां स्थायी मेला स्थल बनाने के लिए आवंटन की ई-नीलामी प्रक्रिया करा रहा है। इस कदम से शहर के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।प्राधिकरण के अधिकारियों ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उसे मेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा मेला की अस्थायी अनुमति 30 नवंबर को खत्म हो रही है। ई-नीलामी से अधिक कमाई देने वाली एजेंसियों को अब यह जमीन उपयोग के लिए मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेला लगने से सिटी पार्क में आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो लंबे समय के लिए दो मेला तक यहां लग जाते हैं। इससे खुद की गाड़ियां खड़ी करने में भी समस्या आने लगती है। सिटी पार्क का प्रवेश द्वार पूरी तरह ढक जाता है, जिससे वहां तक पहुंचना कठिन हो जाता है। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि आयोजकों के कथित गुंडे आपस में ही भिड़ गए। पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था।