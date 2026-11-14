Noida News: ग्रेनो की इकलौती सार्वजनिक पहचान सिटी पार्क को निजी मेले कर रहे बदरंग
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:19 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:19 PM IST
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फोटो
- निवासियों ने जताई नाराजगी, पार्क में आने-जाने और वाहनों की पार्किंग में हो रही परेशानी
- अब सीधे अनुमति की जगह ई-ऑक्शन से आवंटित होगी पार्किंग की जगह
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शहर की इकलौती सार्वजनिक जगह सिटी पार्क है, जिसे सम्राट मिहिर भोज पार्क भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पार्क के सामने मौजूद पार्किंग जमीन को मेला स्थल बनाया हुआ है। अब प्राधिकरण यहां स्थायी मेला स्थल बनाने के लिए आवंटन की ई-नीलामी प्रक्रिया करा रहा है। इस कदम से शहर के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उसे मेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा मेला की अस्थायी अनुमति 30 नवंबर को खत्म हो रही है। ई-नीलामी से अधिक कमाई देने वाली एजेंसियों को अब यह जमीन उपयोग के लिए मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेला लगने से सिटी पार्क में आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो लंबे समय के लिए दो मेला तक यहां लग जाते हैं। इससे खुद की गाड़ियां खड़ी करने में भी समस्या आने लगती है। सिटी पार्क का प्रवेश द्वार पूरी तरह ढक जाता है, जिससे वहां तक पहुंचना कठिन हो जाता है। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि आयोजकों के कथित गुंडे आपस में ही भिड़ गए। पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
ई-नीलामी की प्रक्रिया : वरिष्ठ प्रबंधक उद्यान अश्विनी चतुर्वेदी के मुताबिक, सिटी पार्क की पार्किंग में मेला लगवाने के लिए 23 नवंबर को ई-नीलामी की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए जरूरी आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर तक पूरी करनी होगी। अभी तक मैन्युअल तरीके से आवेदन के आधार पर ही अनुमति दी जाती थी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब ई-नीलामी के जरिये इसका आवंटन कराया जाएगा। पार्किंग की जगह को ही मेला लगाने के लिए दिया जाएगा। यह कदम प्राधिकरण द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
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नियमों का उल्लंघन और कम आय : एक्टिव सिटीजंस संस्था के आलोक सिंह का कहना है कि पार्किंग की जगह का उपयोग मेला के लिए कराना नियमों के ही खिलाफ है। इसको वाहनों के खड़े होने के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके उलट इसे मेला स्थल बना दिया गया है। इससे सिटी पार्क आने वाले लोगों को ही मुश्किलें होती हैं। उनका मानना है कि यहां मेला नहीं लगना चाहिए। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर दो मेला भी लगाए जाएं, तब भी पूरे साल में करीब 75 से 80 लाख रुपये की आय होती है। यह कमाई एक करोड़ रुपये से भी कम है, जिसके लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं।
निवासियों की परेशानियां : स्थानीय निवासियों को सिटी पार्क तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। मेला लगने से पार्क का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। उन्हें अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। कई बार तो एक साथ दो मेले लगने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह सब शहर के एकमात्र सार्वजनिक मनोरंजक स्थल पर हो रहा है।
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- निवासियों ने जताई नाराजगी, पार्क में आने-जाने और वाहनों की पार्किंग में हो रही परेशानी
- अब सीधे अनुमति की जगह ई-ऑक्शन से आवंटित होगी पार्किंग की जगह
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शहर की इकलौती सार्वजनिक जगह सिटी पार्क है, जिसे सम्राट मिहिर भोज पार्क भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पार्क के सामने मौजूद पार्किंग जमीन को मेला स्थल बनाया हुआ है। अब प्राधिकरण यहां स्थायी मेला स्थल बनाने के लिए आवंटन की ई-नीलामी प्रक्रिया करा रहा है। इस कदम से शहर के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उसे मेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा मेला की अस्थायी अनुमति 30 नवंबर को खत्म हो रही है। ई-नीलामी से अधिक कमाई देने वाली एजेंसियों को अब यह जमीन उपयोग के लिए मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेला लगने से सिटी पार्क में आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो लंबे समय के लिए दो मेला तक यहां लग जाते हैं। इससे खुद की गाड़ियां खड़ी करने में भी समस्या आने लगती है। सिटी पार्क का प्रवेश द्वार पूरी तरह ढक जाता है, जिससे वहां तक पहुंचना कठिन हो जाता है। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि आयोजकों के कथित गुंडे आपस में ही भिड़ गए। पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
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ई-नीलामी की प्रक्रिया : वरिष्ठ प्रबंधक उद्यान अश्विनी चतुर्वेदी के मुताबिक, सिटी पार्क की पार्किंग में मेला लगवाने के लिए 23 नवंबर को ई-नीलामी की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए जरूरी आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर तक पूरी करनी होगी। अभी तक मैन्युअल तरीके से आवेदन के आधार पर ही अनुमति दी जाती थी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब ई-नीलामी के जरिये इसका आवंटन कराया जाएगा। पार्किंग की जगह को ही मेला लगाने के लिए दिया जाएगा। यह कदम प्राधिकरण द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
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नियमों का उल्लंघन और कम आय : एक्टिव सिटीजंस संस्था के आलोक सिंह का कहना है कि पार्किंग की जगह का उपयोग मेला के लिए कराना नियमों के ही खिलाफ है। इसको वाहनों के खड़े होने के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके उलट इसे मेला स्थल बना दिया गया है। इससे सिटी पार्क आने वाले लोगों को ही मुश्किलें होती हैं। उनका मानना है कि यहां मेला नहीं लगना चाहिए। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर दो मेला भी लगाए जाएं, तब भी पूरे साल में करीब 75 से 80 लाख रुपये की आय होती है। यह कमाई एक करोड़ रुपये से भी कम है, जिसके लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं।
निवासियों की परेशानियां : स्थानीय निवासियों को सिटी पार्क तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। मेला लगने से पार्क का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। उन्हें अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। कई बार तो एक साथ दो मेले लगने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह सब शहर के एकमात्र सार्वजनिक मनोरंजक स्थल पर हो रहा है।