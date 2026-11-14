Noida News: सेक्टर-62 में नहीं थम रहा प्रदूषण, 14 में से 9 दिन गंभीर श्रेणी में रही हवा

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ऋतेश कुमार तिवारी ने नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। पत्र में बताया गया है कि बोर्ड की ओर से सेक्टर-62 स्थित स्टेलर पार्क (सी-58/24) के सामने निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था यहां बिटुमिन स्पीड ब्रेकर बनाने का काम कर रही थी। हालांकि, निर्माण सामग्री खुले में ही रखी गई थी।ग्रीन नेट और पानी के छिड़काव की नहीं थी व्यवस्थानिरीक्षण के दौरान मौके पर न तो पानी का छिड़काव किया जा रहा था और न ही धूल रोकने के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था थी। वाहनों के आवागमन और हवा चलने से आसपास के क्षेत्र में धूल का गुबार उठ रहा था। इससे वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। बोर्ड ने इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और धूल संबंधी अधिसूचना का सीधा उल्लंघन माना है। इस लापरवाही पर प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के खिलाफ 50 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति की गई है।नवंबर के 14 दिनों में सेक्टर-62 का हालतारीख एक्यूआई श्रेणी1 नवंबर310बेहद खराब2 नवंबर391बेहद खराब3 नवंबर411गंभीर4 नवंबर427गंभीर5 नवंबर412गंभीर6 नवंबर418गंभीर7 नवंबर410गंभीर8 नवंबर452गंभीर9 नवंबर385बेहद खराब10 नवंबर351बेहद खराब11 नवंबर381बेहद खराब12 नवंबर418गंभीर13 नवंबर456गंभीर14 नवंबर456गंभीर