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Noida News: बाल दिवस का किया आयोजन

Sat, 14 Nov 2026 09:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:16 PM IST
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Organized Children's Day
दादरी (संवाद)। सेंट हुड कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस हर्षोल्लास, उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए आकर्षक एवं मनोरंजक सभा का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए । मनमोहक नृत्य, संगीत, लघु नाटिका, कविता पाठ एवं जादू के शानदार प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉक्टर. आशा शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं।
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