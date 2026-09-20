Noida News: नोएडा फाल्कन्स पांच विकेट से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:16 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:16 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-135 डीएस क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह डीएस सैटरडे फिवर सीजन-4 का लीग मैच खेला गया। जिसमें नोएडा फाल्कन्स ने पांच विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेव राइडर्स 168 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य हासिल करने उतरी नोएडा फाल्कन्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए । नोएडा फाल्कन्स के वी श्रीनिवास 64 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं विदित शर्मा 5 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।
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