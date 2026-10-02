Noida News: एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:05 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:05 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)।
सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को गांधी जयंती पर 40 यूपी बटालियन एनसीसी इकाई के 25 कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कैडेट्स ने परिसर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और आकर्षक पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सफाई का संदेश दिया। कैडेट्स ने स्वयं गंदगी न फैलाने और दूसरों को रोकने की शपथ ली। इस दौरान सेकंड ऑफिसर घासी राम लोधी, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बादल कुमार और प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा मौजूद रहे।
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सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को गांधी जयंती पर 40 यूपी बटालियन एनसीसी इकाई के 25 कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कैडेट्स ने परिसर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और आकर्षक पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सफाई का संदेश दिया। कैडेट्स ने स्वयं गंदगी न फैलाने और दूसरों को रोकने की शपथ ली। इस दौरान सेकंड ऑफिसर घासी राम लोधी, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बादल कुमार और प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा मौजूद रहे।