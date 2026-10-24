फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Mega Legal Aid Camp on November 1st

Noida News: मेगा विधिक सहायता शिविर एक नवंबर को

Sat, 24 Oct 2026 07:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
Mega Legal Aid Camp on November 1st
ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक नवंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में मेगा विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर लगेगा। इस शिविर के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने शिविर की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। विकास भवन सभागार में बैठक कर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। शिविर में दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल होंगे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed