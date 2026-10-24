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Noida News: आईटीबीपी ने मनाया 65वां स्थापना दिवस, शौर्य और समर्पण को सलाम

Sat, 24 Oct 2026 06:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:41 PM IST
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ITBP celebrates its 65th Raising Day; a salute to valour and dedication.
ग्रेटर नोएडा। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) का 65वां स्थापना दिवस शनिवार को लखनावली स्थित 39वीं वाहिनी परिसर में मनाया गया। कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल के नेतृत्व में अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और हिमवीरों ने बल के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराओं को याद किया। इस दौरान राष्ट्र के प्रति समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और अदम्य साहस के मूल्यों पर जोर दिया गया।
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आयोजन में संगठनात्मक एकता, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल ने सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और हिमवीरों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी स्थापना के समय से ही कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने सभी कार्मिकों से बल की उच्च परंपराओं, अनुशासन, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से संगठन की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
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