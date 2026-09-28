Noida News: नोएडा तक पहुंची आयकर की जांच, प्राधिकरण के तीन संविदा कर्मियों से पूछताछ

तीनों संविदा कर्मी जिनमें एक जीएम का पीएस बताया जा रहा, दिल्ली में नकद के बड़े लेनदेन पर हो रही पड़तालमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली में कुछ ठिकानों पर पिछले चार दिन से चल रही आयकर विभाग की जांच पांचवें दिन नोएडा पहुंच गई है। सोमवार तड़के पहुंची विभाग की अलग-अलग टीमें चार व्यक्तियों को उनके घर से जांच में पूछताछ व जानकारी में सहयोग के लिए ले गई हैं। इनमें से तीन प्राधिकरण के संविदाकर्मी हैं। एक कर्मी जीएम का पीएस दूसरा एक वर्क सर्किल का मेट वहीं तीसरा वर्क सर्किल के कामकाज से जुड़ा हुआ है। चौथा व्यक्ति प्राधिकरण की सेवा में नहीं है लेकिन आना-जाना बना रहता है। जांच या इन संविदाकर्मियों से पूछताछ से जुड़ी कोई आधिकारिक सूचना प्राधिकरण को नहीं दी गई है। ऐसे में प्राधिकरण अधिकारियों का मानना है कि यह इन कर्मियों का निजी मामला है। लेकिन इस जांच पड़ताल की चर्चा पूरे दिन प्राधिकरण व शहर में बनी रही।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की एक टीम दिल्ली में नीलगिरी व अन्य कुछ जगहों पर पिछले चार दिनों से जांच पड़ताल कर रही है। नकद के ठिकानों व प्रवाह को लेकर हो रही इस जांच में डेटा भी मिला है। इस डेटा विश्लेषण में चार नाम सामने आए थे। फिर सुबह टीमें इन चारों को लेकर गईं। सुबह दफ्तर खुलने पर यह तीनों संविदाकर्मी नहीं पहुंचे, नंबर भी बंद थे। फिर इसमें से एक के परिजन ने प्राधिकरण में सूचना दी। दोपहर में वर्क सर्किल का जो मेट है उसका मोबाइल खुला तब जांच पड़ताल की जानकारी प्राधिकरण में हुई। लेकिन पूरी जांच की आधिकारिक पुष्टि देर शाम तक नहीं हो पाई। न ही शाम तक यह कर्मी लौटे।