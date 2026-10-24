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Noida News: हर्ष ने राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में जीता रजत

Sat, 24 Oct 2026 08:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:57 PM IST
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Harsh won silver at the National Roll Ball Championship
ग्रेटर नोएडा के समसारा द वर्ल्ड एकेडमी के छात्र हर्ष रावल ने रोल बॉल चैंपियनशिप में जीता दूसरा
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर के रोलबॉल खिलाड़ी हर्ष रावल ने तमिलनाडु में आयोजित हुई 18वीं जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उनकी उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित कोंगुनाडु आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में 17 से 20 अक्तूबर तक संवाद आयोजित हुई। हर्ष ग्रेनो के सेक्टर-37 स्थित समसारा द वर्ल्ड अकादमी में संचालित रोलबॉल अकादमी में रोल बॉल के गुर सीखता हैं। प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी प्रसाद ने हर्ष को बधाई दी।
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