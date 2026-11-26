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ग्रेटर नोएडा (संवाद) । नॉलेज पार्क-3 स्थित सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में एफडब्ल्यूसीए ने एनएसवी क्रिकेट अकादमी को 104 रन से हराया। एफडब्ल्यूसीए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए। एकम दीप ने 43 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। जवाब में एनएसवी की टीम 111 रन पर सिमट गई। शानदार प्रदर्शन के लिए एकम दीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।