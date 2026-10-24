Noida News: सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर प्राथमिकी दर्ज

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा/दादरी। दिल्ली में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं और सनातन धर्म की मान्यताओं के निषेध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं दोहराने के आरोप में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ थाना दादरी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी गौ रक्षा हिंदू दल के संस्थापक अध्यक्ष वेद नागर की तहरीर पर शुक्रवार को दर्ज हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर में वेद नागर ने कहा है कि राजकुमार भाटी ने दिल्ली के कार्यक्रम में राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने धर्म, आराध्य देवी-देवताओं और परंपराओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी नीरज मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।कोटएफआईआर गलत तरीके से की गई है। मैंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराईं थी। प्राथमिकी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। -राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सपा