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Noida News: निर्माणाधीन टावर के बेसमेंट में लगी आग

Sat, 14 Nov 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:56 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की ला रेसिडेंशिया सोसाइटी में शनिवार शाम करीब चार बजे एक निर्माणाधीन टावर के बेसमेंट में आग लग गई। बेसमेंट में पड़े कूड़े और प्लास्टिक के पाइपों में आग लगने से भारी धुंआ उठने लगा। धुएं ने पूरी सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे निवासियों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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