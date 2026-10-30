ग्रेनो में 23वीं से गिरकर पिता-पुत्र की मौत: बालकनी से तोड़ रहे थे फूल, पहले बेटा गिरा, बचाने में युवक फिसला

घटना के बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को हादसे की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। पिता-पुत्र को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। बिसरख कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हादसे की खबर से सोसायटी के लोग भी स्तब्ध हैं। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।