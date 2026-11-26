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यमुना सिटी (संवाद)।

जेवर क्षेत्र में गेहूं और लाही की बुआई के बाद अब किसानों के सामने फसल को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। फसल अभी ठीक से उगी भी नहीं है कि लावारिस पशु और नीलगायों ने खेतों में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि खेतों में बुआई करने के बाद फसल की देखभाल में काफी मेहनत और खर्च करना पड़ता है। पशुओं को खेतों में जाने से नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में फसल को और अधिक नुकसान हो सकता है।



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