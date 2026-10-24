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Noida News: 19 दिन से धरने पर बैठे किसान, निर्माण कार्य रुकवाया

Sat, 24 Oct 2026 06:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 24 Oct 2026 06:14 PM IST
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Farmers have been staging a sit-in for 19 days; construction work brought to a halt.
दनकौर (संवाद)। डूंगरपुर रीलका गांव के समीप विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 19वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता रमेश कसाना ने बताया कि अब तक यमुना प्राधिकरण का कोई अधिकारी वार्ता करने नहीं पहुंचा है। शुक्रवार को बिल्डर ने निर्माण स्थल पर काम शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने एकत्र होकर काम रुकवा दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों का स्थायी समाधान होने तक निर्माण कार्य नहीं चलने दिया जाएगा। धरने में जयवीर कसाना, उधम सिंह, धर्मवीर कसाना, विजय कसाना, देवेंद्र सिंह, करतार सिंह, रामबीर सिंह, हेमराज कसाना, प्रताप खटाना, लक्ष्मण कसाना, रोहित कसाना, राजीव कसाना, सोनू कसाना, पंकज कसाना, सतपाल, करण सिंह, रवि कसाना, सरजीत कसाना, धर्मपाल कसाना और अन्य किसान मौजूद रहे।
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