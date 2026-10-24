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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Family members did not file a complaint in the case of the student's death.

Noida News: छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने नहीं दी शिकायत

Sat, 24 Oct 2026 07:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:25 PM IST
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Family members did not file a complaint in the case of the student's death.
- महागुन मायवुड्स सोसाइटी में 21वीं मंजिल से गिरने से हुई थी 13 वर्षीय छात्रा की मौत
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसाइटी में 21वीं मंजिल से गिरकर हुई किशोरी (13) की मौत के मामले में परिजनों ने शनिवार शाम तक बिसरख कोतवाली पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव को अपने पैतृक गांव ले गए हैं। मूलरूप से फर्रुखाबाद निवासी प्रदीप सिसोदिया नोएडा के सेक्टर-63 स्थित एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। वह परिवार के साथ महागुन मायवुड्स सोसाइटी में रहते हैं। बेटी प्रियांशी (13) मंथन स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा थी। शुक्रवार तड़के किशोरी सोसाइटी की 21वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि किशोरी देर रात घर से बिना बताए निकली थी। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है।
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