Noida News: नियमित योग के फायदे बताए

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-54 स्थित वेटलैंड पार्क में योग साधना केंद्र की ओर से रविवार को जिला योग उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्हें नियमित योग के फायदे बताए गए। कार्यक्रम में संस्थान के राष्ट्रीय प्रधान देसराज मुख्य अतिथि रहे। उनकी उपस्थिति में योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को योग से जोड़ना और स्वस्थ जीवनशैली के लिए नियमित योगाभ्यास के प्रति प्रेरित करना था।