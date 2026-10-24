फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Entered the gym and threatened the owner

Noida News: जिम में घुसकर संचालक को धमकाया

Sat, 24 Oct 2026 07:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:52 PM IST
विज्ञापन
Entered the gym and threatened the owner
नोएडा। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के नंगली नंगला गांव में जिम संचालक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग जिम में घुसकर गाली-गलौज करने लगे और संचालक को नाम लेकर ललकारा। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-134 के नंगली नंगला गांव निवासी नीतिश चौहान गांव में जिम चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे कुछ लोग जिम पहुंचे और जबरन अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के समय नीतिश जिम में मौजूद नहीं थे। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्होंने एक आरोपी की पहचान सेक्टर-128 के शाहपुर गढ़ी गांव निवासी ललित चौहान के रूप में की। एडीसीपी अभय मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed