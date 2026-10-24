Noida News: इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेगा रोजगार का भविष्यः नंदी

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ग्रेटर नोएडा। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में शनिवार को टर्मिनेटर 5.0-2026 तकनीकी सम्मेलन आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन रोजगार और उद्योगों के विकास का नया मार्ग हैं। बैटरी निर्माण, चार्जिंग स्टेशन व वाहन तकनीक में बढ़ती संभावनाओं हेतु उद्योगों-संस्थानों में तालमेल आवश्यक है। यह सम्मेलन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन और ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन ने आयोजित किया। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी नवाचार पर जोर दिया गया। नंदी ने पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास हेतु तकनीकी नवाचार को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बैटरी के बेहतर प्रबंधन और दोबारा उपयोग की तकनीक विकसित करने पर भी बल दिया। आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के अनुरूप स्थानीय विनिर्माण बढ़ाने पर जोर रहा। इस मौके पर जीएल बजाज इंस्टीट्यूशंस के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, संस्थान के निदेशक डॉ. मनस कुमार मिश्रा और डॉ. मोहित बंसल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो