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Noida News: सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे जिले के खिलाड़ी

Sat, 24 Oct 2026 08:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:06 PM IST
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District players to face off in the Sub-Junior Badminton Championship final
नोएडा (संवाद)। गोरखपुर में आयोजित यूपी स्टेट सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 21 अक्तूबर से शुरू हुई प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को सेमीफाइनल में नोएडा की अग्रिमा सिंह ने बालिका एकल वर्ग में आगरा की कुहू को 15-9, 9-15 और 15-9 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। वान्या चौधरी ने भी अंडर-17 बालिका एकल में आगरा के संघमित्र गौतम को 13-15, 15-2 और 15-3 से मात दी। सार्थक सोम ने बालक एकल में आगरा के अंकुर प्रताप को 15-7 और 15-11 से मात दी। बालक युगल में सार्थक सोम और आगरा के शुभम सोलंकी की जोड़ी ने एश्वर्य वर्मा और अथर्व आनंद सिंह की जोड़ी को 15-6 और 15-6 से मात दी।
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प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की सब जूनियर बैडमिंटन टीम में खिलाड़ियों का चयन होगा। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ की चयन समिति खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। चयनित खिलाड़ियों को 30 नवंबर से पांच दिसंबर तक बेंगलुरु, कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
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