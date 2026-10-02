Noida News: बालिका हैंडबॉल के जिला स्तरीय ट्रायल आज
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:03 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:03 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर में शनिवार को सब-जूनियर बालिका हैंडबॉल के जिला स्तरीय ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि 8 से 11 अक्तूबर तक चित्रकूट के क्षेत्रीय खेल कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को ग्रेनो के मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित होंगे। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 5 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे।
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