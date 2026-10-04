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Noida News: कंपनी में जबरन घुसकर हंगामा, धमकी

Sun, 04 Oct 2026 05:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:37 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। डाढ़ा गांव स्थित शिनसुंग सीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जबरन घुसकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी के एचआर मैनेजर जगदीश कांडपाल की तहरीर पर दनकौर निवासी अरुण नागर और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तहरीर के अनुसार 25 सितंबर को आउटसोर्सिंग के दो कर्मचारियों सविता और ललतेश को खराब कार्यप्रणाली के कारण उनके ठेकेदार ओम शांति एंटरप्राइजेज मालिक अवनीश वालिया को सूचना देकर कंपनी से हटा दिया गया था। इसके बाद 29 सितंबर को 25-30 लोग इकट्ठा होकर कंपनी पर पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे।
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कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर समर बहादुर के रोकने पर भी वे नहीं रुके और जबरन परिसर में घुसकर शोरशराबा करते हुए फोटो और वीडियो बनाने लगे। इसकी सूचना डायल-112 पर पुलिस को दी गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि बाद में पता चला कि भीड़ में शामिल एक व्यक्ति अरुण नागर है। आरोप है कि उसने कंपनी परिसर में बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धमकी भी दी कि अगर ऐसा किया गया तो और ज्यादा लोगों को लाया जाएगा। वहीं कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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