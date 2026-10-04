फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgsfd

Noida News: झूठा चेक बाउंस केस दायर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 06:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:30 PM IST
विज्ञापन
dfgsfd
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। पुराने चेक का दुरुपयोग कर झूठा चेक बाउंस केस दायर करने के मामले में कासना पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। गांव पंचायतन इनायतपुर निवासी विरेन्द्र सिंह की तहरीर पर इसी गांव के विपिन कुमार और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विरेंद्र सिंह खेती के साथ व्यापारिक कारोबार भी करते हैं। उन्होंने 2019 में अजय यादव के साथ मिलकर गाजियाबाद के शाहपुर बम्हेटा में कारोबार शुरू किया था। उन्हें कार चलाने में परेशानी होती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर वे गांव के विपिन कुमार को अपनी गाड़ी चलाने के लिए फैक्टरी साथ ले जाया करते थे। कुछ समय बाद साझेदार अजय यादव की नीयत बदल गई और कोरोना काल का फायदा उठाकर फैक्टरी से लोहे का काफी सामान, चेक बुक, लैटर पैड और लैपटॉप आदि गायब कर दिए गए। बार-बार मिलने से विपिन कुमार की अजय यादव से अच्छी जान-पहचान हो गई थी। आपसी विवाद का फायदा उठाकर विपिन ने 2020 में बंद हो चुकी चेक बुक के कुछ चेक हासिल कर लिए। 8 लाख रुपये की राशि भरकर 30 जनवरी 2025 को बैंक में लगाया गया। चेक बाउंस होने पर विपिन कुमार ने विरेन्द्र उर्फ विरजन के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। झूठे दस्तावेज तैयार कर कोर्ट में पेश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed