Noida News: देव व स्नेहा ने जीती वॉक रेस, पुरस्कार देकर किया सम्मानित

विज्ञापन





प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि स्टेडियम के प्रशिक्षक व खिलाड़ियों ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुरुष वर्ग में देव ने पहला, कार्तिक ने दूसरा व यतेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में स्नेहा ने पहला, नेहा ने दूसरा, छवि ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार पुरुष में पुनीत और महिला में अद्विता ने हासिल किया। समाज सेवी धर्मेंद्र भाटी, स्टेडियम के कबड्डी प्रशिक्षक सुमित, रेसलिंग प्रशिक्षक अंजुम, नेटबाल प्रशिक्षक शीलंकूर, बॉक्सिंग प्रशिक्षक मोहित ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर स्थित मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महिला एवं पुरुष वर्ग में वॉक रेस का आयोजन किया गया। पांच किमी लंबी रेस में पुरुष वर्ग में देव और तीन किमी लंबी रेस में महिला वर्ग में स्नेहा ने पहला स्थान प्राप्त किया। एथलीटों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।