दो दिन, दो एक जैसी वारदात: पहले लड़की 21वीं मंजिल से कूदी, अब 12वें माले से कूदा लड़का; दोनों थे 8वीं के छात्र

सीसीटीवी में अकेले जाता दिखा छात्र

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में छात्र अकेले लिफ्ट में जाता और 12वीं मंजिल पर उतरता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह मोबाइल फोन हाथ में लेकर आगे जाता नजर आ रहा है। फुटेज में उसके आस-पास उस समय कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि छात्र 12वीं मंजिल तक क्यों गया था और वहां पहुंचने के बाद उसके साथ क्या हुआ। पुलिस को घटना से पहले का एक अन्य वीडियो भी मिला है, जिसमें छात्र मोबाइल फोन पर नजरें टिकाए हुए जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस सोसायटी के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जैसे उसके घर से निकलने के बाद की पूरी गतिविधि की जानकारी मिल सके।