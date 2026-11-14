Noida News: गोपीचंद कार्निवल में दिखी बच्चों की प्रतिभा

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। बाल दिवस पर खेड़ी स्थित एमसी गोपीचंद इंटर कॉलेज में शनिवार को गोपीचंद कार्निवल-2026 का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शनियों, आकर्षक मॉडल, फूड स्टॉल, मनोरंजक खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्निवल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, आईटी, कंप्यूटर, विज्ञान और अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर निदेशक करतार सिंह, मैनेजर जगत सिंह, प्रधानाचार्य विजयपाल सिंह सहित प्रबंधन समिति के सदस्य और शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो