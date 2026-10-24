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Noida News: बच्चों ने खो-खो प्रतियोगिता में दिखाया दम

Sat, 24 Oct 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:10 PM IST
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Children showcased their prowess in the kho-kho competition.
फोटो
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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने कासना गांव के पास स्थित झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में ‘ग्राम सेवा एवं पारंपरिक खेल दिवस’ का आयोजन किया। यह नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-100 दिवसीय संकल्प अभियान’ के छठे सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया। बच्चों के लिए खो-खो, रस्साकशी, नींबू-चम्मच दौड़, बिस्किट चैलेंज और गुब्बारों से जुड़े मनोरंजक खेल आयोजित किए गए। इस दौरान डॉ. गौरव कुमार, डॉ. भास्वती बनर्जी, डॉ. राहुल कपूर, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. श्रुति कंवर, डॉ. समर रकशीन, ललिता मेहरा, कृति मिश्रा आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो
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